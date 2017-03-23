Аспирин оказался не таким уж полезным для здоровья сердечно-сосудистой системы

Его принимают миллионы человек для разжижения крови. Считается, это позволяет снизить риск инсультов. Но, оказывается, аспирин одновременно удваивает риск сердечных приступов. Этот вывод в особенности касается лиц с мерцательной аритмией (когда ритм сердцебиения нестройный и часто слишком быстрый).Эксперты из университетов Саутгемптона и Маастрихта сравнивали медицинские данные людей, принимавших варфарин, аспирин или новое поколение средств, предотвращающих инсульт. Было установлено: принимавшие аспирин почти в 2 раза чаще сталкивались с тяжелым сердечным приступом по сравнению с принимавшими варфарин.Также негативно на риск сердечного приступа влиял прием нового класса оральных антикоагулянтов прямого действия. Что касается аспирина, еще он иногда провоцирует кровотечения в желудке и мозге (приводят к инсультам). К тому же, он не отличается особой эффективностью по сравнению с более безопасными аналогами - варфарином, ривароксабаном и апиксабаном.