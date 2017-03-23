Аспирин оказался не таким уж полезным для здоровья сердечно-сосудистой системы
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Эксперты из университетов Саутгемптона и Маастрихта сравнивали медицинские данные людей, принимавших варфарин, аспирин или новое поколение средств, предотвращающих инсульт. Было установлено: принимавшие аспирин почти в 2 раза чаще сталкивались с тяжелым сердечным приступом по сравнению с принимавшими варфарин.
Также негативно на риск сердечного приступа влиял прием нового класса оральных антикоагулянтов прямого действия. Что касается аспирина, еще он иногда провоцирует кровотечения в желудке и мозге (приводят к инсультам). К тому же, он не отличается особой эффективностью по сравнению с более безопасными аналогами - варфарином, ривароксабаном и апиксабаном.
Gnezdo
СМИ2
Listis
LentaInform
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