Ученые придумали лекарства от старости для космонавтов и простых людей

Готовы ли мы к вечной жизни и согласимся ли на подобный эксперимент? Противовозрастные таблетки, которые в НАСА хотят давать астронавтам, будут испытываться среди людей в ближайшие месяцы.Ученые совершили открытие, которое может привести к созданию революционных лекарств для противостояния процессам старения. Эти лекарства от старости помогут поврежденным ДНК чудесным образом восстановиться. Они защитят астронавтов НАСА от солнечной радиации. Группа исследователей создала эти препараты, когда открыла ключевые сигнальные процессы при восстановлении ДНК и клеточном старении.Во время клинических испытаний на мышах было установлено, что лекарство напрямую восстанавливает ДНК, поврежденные за счет воздействия радиации и преклонного возраста. Клетки старых мышей было невозможно отличить от клеток мышей молодых всего после одной недели лечения. Испытания препарата на людях начнутся уже в течение шести месяцев. Исследователи подчеркивают, что очень близки к разработке безопасных и эффективных лекарств от старости, до выхода которых на рынок остается 5 лет.Даже во время коротких полетов космонавтам грозит солнечная радиация, а при путешествии на Марс ситуация будет еще хуже. Но эти чудо-таблетки обеспечат восстановление клеток от вредного воздействия лучей.