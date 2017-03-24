Проверить качество своей спермы в домашних условиях сможет любой мужчина
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К тому же, процесс сдачи спермы в больничных условиях - не самый приятный. Дома эта задача будет легче. Новый тест может анализировать видео неразбавленного образца спермы менее чем за пять секунд. Применяется комбинация оптического устройства (крепится к смартфону) и одноразового элемента, куда нужно помещать образец спермы.
Тест проверили на 350 образцах спермы. Ему удавалось вполне успешно выделить аномальные образцы в зависимости от концентрации сперматозоидов и их подвижности. Точность анализа составляет 98%. Пока тест находится на стадии прототипа, но разработчики надеются вскоре получить все требуемые заключения и вывести его на рынок.
Listis
Gnezdo
LentaInform
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