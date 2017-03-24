В крови нашли элемент, связанный с болезнью Альцгеймера

Ученые обнаружили: белок, участвующий в свертывании крови и имеющий отношение к воспалению, также может играть важную роль в процессе развития деменции. Речь идет о факторе свертывания крови XII. Исследователи надеются, что их выводы помогут в разработке новых методов диагностики и лечения болезни Альцгеймера.Специалисты провели исследование на мышах. Они подавляли у грызунов выработку фактора XII. У грызунов с болезнью Альцгеймера уровень воспаления в мозге был выше, чем у здоровых мышей. Однако у животных с болезнью Альцгеймера и сниженным уровнем фактора XII воспаление оказалось не таким сильным, как у других мышей с деменцией, и в целом их мозг больше напоминал мозг здоровых мышей.Кроме того, ученые установили: благодаря снижению уровня фактора XII когнитивные функции мышей улучшались. Так, в одном из экспериментов мыши должны были выйти из лабиринта. Они запоминали местонахождение выхода по визуальным подсказкам. В отличие от здоровых грызунов, мыши с болезнью Альцгеймера не могли вспомнить, где находился выход. Но снижение уровня фактора XII им помогало. Грызуны со сниженными уровнями фактора XII находили выход быстрее. Правда, их память все равно была не такой хорошей, как у здоровых мышей.