Частые причины женского бесплодия

Среди причин женского бесплодия на первом месте стоят проблемы с созреванием яйцеклетки. Они встречаются в 39% всех случаев. Чаще всего такие нарушения происходят в результате неправильной работы гормонов, контролирующих развитие яйцеклетки. Правда, иногда виновато повреждение самих яичников, например, когда в результате воспаления или гормональных нарушений появляется киста.Второе место (30%) занимают дефекты маточных труб — у бесплодной женщины трубы могут быть повреждены или закупорены. Привести к этому могут спайки, появившиеся после операции в брюшной полости, воспалительные процессы в маточных трубах (сальпингит) и в матке (эндометрит), а также внематочная беременность или аборты. Очень часто дефекты маточных труб вызывают заболевания, передающиеся половым путем: гонорея, сифилис, хламидиоз, трихомониаз и т.д. В норме встреча яйцеклетки со сперматозоидом должна происходить в маточной трубе, а если она перекрыта, то зачатие, соответственно, становится невозможным.Проблемы с каналом шейки матки — еще одна причина бесплодия. У здоровых женщин он полностью заполнен слизью, которая необходима для того, чтобы сперматозоиды смогли легко преодолеть шейку матки и добраться до яйцеклетки. Если слизь слишком вязкая или ее мало, если ее химический состав нарушен, сперматозоиды застрянут на полдороги. Обычно такое случается в результате половых инфекций, при ухудшении работы слизеобразующих желез, эрозии или воспалении шейки матки (цервицит). Еще одна беда — сбой в иммунной системе женщины: в слизи шейки матки появляются вещества, способные повреждать и даже уничтожать сперматозоиды.Также бесплодие могут вызвать дефекты матки: пороки развития, воспалительные процессы, доброкачественные опухоли (миомы, фибромы, фибромиомы и полипы) и опухолевидные образования — кисты. Существует совершенно особое заболевание, которое практически всегда приводит к бесплодию, называется оно — эндометриоз. У заболевшей женщины клетки, выстилающие матку изнутри, начинают расти в неположенных местах (яичниках, маточных трубах, влагалище и органах малого таза). И в результате бесплодие.