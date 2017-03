Дефицит мозгового развития приводит к наркомании

Причины депрессии, наркомании и алкоголизма часто закладываются в глубоком детстве. Стрессы и проблемы во взаимоотношениях со сверстниками, негативный пример родителей, накладывают пожизненное и периодически тяжело поддающееся психической коррекции развитие мозга.Так отсутствие ласки и внимания незаметно изменяют развитие мозга у детей, и в дальнейшем у них может проявиться тревожность и неспособность формировать отношения, говорится в опубликованной сегодня работе. Родительская любовь и забота необходимы мозгу для создания каналов, связанных с управлением стрессом и формированием социальных связей, установили ученые.Сет Поллак, психолог из Университета Висконсина, и его коллеги сравнили развитие детей, которых воспитывают их биологические родители в Америке, с развитием детей, усыновленных американскими родителями в приютах России и Румынии. «Когда дети из приютов были младенцами, вокруг было мало взрослых, и редко кто-нибудь откликался на их потребности», – заявил Поллак. Средний возраст детей в группах составлял 4 с половиной года, сироты находились в приемных семьях в среднем 2 года 10 месяцев. 18 из 39 обследованных детей были взяты из приютов. За ними наблюдали дома, когда они играли в интерактивные игры и сидели на коленях у матерей.До и после этого физического контакта у детей брали образец мочи, чтобы измерить уровень двух гормонов: вазопрессина, который, как полагают, помогает нам узнавать знакомых людей и жить в социальных группах; и окситоцина, который вызывает у нас чувство защищенности и снижает уровень стресса.У детей из приютов изначальный уровень вазопрессина был ниже, и, в отличие от детей, живущих с биологическими родителями, уровень окситоцина у них после того, как приласкала приемная мать, не повышался. Результаты исследования публикует сегодня журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.«Примечательно, что дефицит у детей этих гормонов привязанности можно увидеть сегодня, когда они провели по три года в любящих семьях, – заявила Терри Моффит специалист по психологии развития из лондонского Kings College. – Остается ответить на вопрос, станет ли гормональный дефицит причиной поведенческих проблем у этих детей в долгосрочной перспективе».Ученые подозревают, что в отсутствие тесного контакта со взрослым вскоре после рождения необходимые структуры мозга у этих детей никогда не разовьются в полной мере. «Принято думать, что в мозгу все переплетено, но теперь представляется, что социальный опыт после рождения жизненно важен для открытия каналов и укрепления в мозгу связей с этими гормонами», – заявил Поллак.Ученые планируют провести новое исследование с участием этих детей, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу. «Это говорит о том, что мы должны уделять огромное внимание детям, растущим в атмосфере, где они лишены ласки», – сказал Поллак. Он также полагает, что, напротив, заласкивание младенцев в будущем может обернуться какой-либо зависимостью.Центр удовольствия непосредственно связан с наркотической зависимостью, поэтому существует большая вероятность рождения любой наркомании, когда чрезмерные и положительные или отрицательные отношения родителей заставляют искать детей им замену по мере их взросления.