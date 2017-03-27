Мужчины с эректильной дисфункцией на 63% чаще сталкиваются с мигренью, показало последнее изыскание. В чем причина данной взаимосвязи, авторы отчета, вышедшего в журнале Cephalalgia, не знают. Однако ранее сексуальные расстройства у женщин также связывались с мигренями.Известно, что доктор Шао-Хуан Юань из Медицинского колледжа Национального тайваньского университета вместе с коллегами собрал данные 23000 мужчин. Примерно у 5700 из них была диагностирована эректильная дисфункция. Состояние этих мужчин сравнили с состоянием 17000 здоровых людей.Оказалось, люди из группы с дисфункцией в 1,63 раза чаще когда-либо имели мигрень по сравнению со здоровыми мужчинами. Притом, возраст играл не последнюю роль. К примеру, мужчины до 40 лет с эректильной дисфункцией примерно в 2 раза чаще получали диагноз "мигрень".По мнению авторов отчета, возможно, за всем этим стоит допамин. Данное соединение задействовано как в развитии головной боли, так и в эрекции. Не исключено, что препараты от головной боли влияют на половую функцию, и это повлияло на результаты изыскания.