При развитии болезни Альцгеймера, в первую очередь нарушается восприятие запахов

У большинства пациентов, страдающих как болезнью Альцгеймера, так и Паркинсонизмом, уже на ранних стадиях развития заболевания происходит потеря обоняния, говорит Ричард Доти (директор центра заболеваний обоняния и вкуса Пенсильванского медицинского центра, Филадельфия, США).Этот симптом может послужить цели раннего диагностирования заболевания и назначения эффективного лечения. Доктор Доти и его коллеги показали, что причиной гибели обонятельных клеток является образование большого количества, так называемого, белка «тау» в областях мозга ответственных за обоняние. Для изучения влияния «тау» на обоняние учёные создали специальную, генетически изменённую породу мышей, клетки мозга которых вырабатывали патогенный белок в больших количествах.У этих мышей очень быстро развивалась болезнь Альцгеймера. Мыши, вырабатывающие «тау» очень плохо различают запахи, а при развитии болезни Альцгеймера обоняние у них вовсе пропадает, отметили ученые. Таким образом, потеря обоняния является опасным и важным в старости симптомом, говорящим о риске развития болезни Альцгеймера.