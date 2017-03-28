При развитии болезни Альцгеймера, в первую очередь нарушается восприятие запахов
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Этот симптом может послужить цели раннего диагностирования заболевания и назначения эффективного лечения. Доктор Доти и его коллеги показали, что причиной гибели обонятельных клеток является образование большого количества, так называемого, белка «тау» в областях мозга ответственных за обоняние. Для изучения влияния «тау» на обоняние учёные создали специальную, генетически изменённую породу мышей, клетки мозга которых вырабатывали патогенный белок в больших количествах.
У этих мышей очень быстро развивалась болезнь Альцгеймера. Мыши, вырабатывающие «тау» очень плохо различают запахи, а при развитии болезни Альцгеймера обоняние у них вовсе пропадает, отметили ученые. Таким образом, потеря обоняния является опасным и важным в старости симптомом, говорящим о риске развития болезни Альцгеймера.
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