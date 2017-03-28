Российские исследователи создадут дешевое и эффективное средство против гриппа

Противовирусный препарат Тамифлю на сегодняшний день практически монополизировал рынок. Во всем мире его назначают при лечении гриппа. Но в ближайшее время ситуация может измениться. Как отмечает "Известия", российские разработчики обещают к 2019 году представить отечественный аналог препарата. На соответствующую работу выделят 33 миллиона рублей. Разработка экономически доступного отечественного лекарственного средства будет способствовать повышению эффективности лечения гриппа, убеждены чиновники.Эксперты Минобрнауки подчеркивают: так как вирус гриппа активно мутирует, эффективные противовирусные препараты остро необходимы. Более того, принципиально важно для биологической и экономической безопасности страны иметь налаженный синтез субстанции потенциально патентоспособного ингибитора нейраминидазы (это действующее вещество Тамифлю). Российское средство будет создаваться на основе новой соли осельтамивира. Форм-фактор - таблетки или капсулы. Сейчас Минобрнауки ищет исполнителя для проведения клинических испытаний."В рамках реализации программы "Фарм-2020" осуществляется разработка технологий и организация производства ряда жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств химического и биологического происхождения. На текущий момент завершены 25 государственных контрактов, в том числе разрабатываются три оригинальных лекарственных средства, шесть биоаналогов, 15 дженериков, а также разработаны технологии химического и биотехнологического синтеза широкого спектра активных фармацевтических субстанций", - делится генеральный директор группы компаний "Р-Фарм" Василий Игнатьев.В свою очередь, клинический фармаколог Юлия Филиппова напоминает, что Тамифлю является одним из самых дорогостоящих препаратов для лечения гриппа. Одновременно это одно из немногих средств с доказанной эффективностью (показатель сопротивления вирусов гриппа к нему не превышает 0,4%). Перед российской стороной стоит задача не просто получить аналог, но препарат со сниженной стоимостью по сравнению с Тамифлю (его цена составляет около 1300 рублей за 20 таблеток). А руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев убежден: стоит попытаться вывести отечественное лекарство на мировой рынок.