Медики призывают не бояться продуктов с холестерином

Ученые опровергают общепринятое мнение о вреде холестерина в еде. Много людей считают, что его наличие является следствием возникновения сердечно-сосудистых болезней, но медики призвали не опасаться этого.При помощи ряда экспериментов, врачи установили, что заболевания сердца вызывает не холестерин, а продукты, в которых содержатся транс-жиры. 80% находящегося в крови холестерина производится печенью, и только 20% появляется в человеческом организме после еды. Чтобы повысить уровень вещества, необходимо употребить множество продуктов, в которых находится холестерин. Мясо, Яйца и сливочное масло, в которых находится это вещество, необходимы для правильного питания, если конечно в них не находятся транс-жиры и сахар.По мнению экспертов, проблемы из-за холестерина появляются при неправильном функционировании печени. Исходя из этих данных, алкоголь несет большую опасность, чем холестиносодержащая еда.