Медики призывают не бояться продуктов с холестерином
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При помощи ряда экспериментов, врачи установили, что заболевания сердца вызывает не холестерин, а продукты, в которых содержатся транс-жиры. 80% находящегося в крови холестерина производится печенью, и только 20% появляется в человеческом организме после еды. Чтобы повысить уровень вещества, необходимо употребить множество продуктов, в которых находится холестерин. Мясо, Яйца и сливочное масло, в которых находится это вещество, необходимы для правильного питания, если конечно в них не находятся транс-жиры и сахар.
По мнению экспертов, проблемы из-за холестерина появляются при неправильном функционировании печени. Исходя из этих данных, алкоголь несет большую опасность, чем холестиносодержащая еда.
СМИ2
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