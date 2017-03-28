Критические проблемы с сердцем предскажут два маркера

Американские исследователи определили два важнейших белка, предсказывающих повышенный риск неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.Новое исследование экспертов из Медицинского центра Intermountain в Солт-Лейк-Сити, которые объединились со специалистами из компании LipoScience Laboratories, показало, что GlycA, недавно идентифицированный маркер крови, равно как и C-реактивный белок независимо друг от друга прогнозируют серьезные неблагоприятные сердечно-сосудистые события, включая сердечную недостаточность и смерть. Пациенты с высокими уровнями этих биомаркеров подвержены особо высокому риску развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.И GlycA, и C-реактивный белок связаны с воспалением в организме. GlycA был обнаружен относительно недавно при сканировании образцов плазмы по технологии ядерного магнитного резонанса. Ранние исследования показали, что GlycA может предсказывать степень риска сердечного приступа, но не указывать на проблемы в области коронарных артерий. С-реактивный белок – более известный маркер, который уже достаточно давно обеспечивает точное прогнозирование неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и ишемической болезни сердца.Американские исследователи задавались вопросом, независимы ли эти два маркера друг от друга, или же уровень GLycA коррелирует с уровнем C-реактивного белка и риском опасности для сердца. Использовав более 30 000 образцов ДНК, собранных в течение 25 лет, они смогли определить, что оба эти маркера независимы – взаимосвязь между ними была очень слабой.