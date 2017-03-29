10 фактов о геморрое, которые нужно знать каждому!

У всех есть геморрой – вот что говорят врачи. Но удивлению нет предела: неужели эти красивые и уверенные в себе люди вокруг нас страдают от геморроя?..О таком неприятном и зачастую опасном заболевании, как геморрой, много известно науке, но не нам. Что обязательно нужно знать об этой проблеме.1. Да, это правда, что геморроидальные вены есть у всехЗвучит ужасно. Но на самом деле все нормально. Если говорить очень просто – это своего рода предохранитель, который спасает человека от всяких неловкостей, когда он кашляет или чихает.Человек замечает геморроидальные вены только в случае их воспаления, тромбоза, расширения или другого патологического состояния.2. Геморрой не всегда сопровождается больюГеморрой возникает из-за хронического запора, избыточного веса, беременности или бега на длинные дистанции.Врачи считают, что давление заставляет ткань растягиваться и со временем ослабевать. Из-за растяжения кровяные сосуды расширяются. Как результат, в них скапливается слишком много крови, они набухают и начинают кровоточить.3. Геморрой очень распространенНемного страшно, но в мире 10 % людей имеют болезненный геморрой.По данным ученых, около половины людей в возрасте 50 лет и старше имеют дело с этой болезненной проблемой.4. Есть два типа геморрояВнешний и внутренний. Их название соответствует местонахождению.Так, внешний геморрой возникает прямо на анальном отверстии. Он покрыт кожей, а значит, у него есть нервные окончания. Следственно, именно данный тип болит и зудит.Внутренний геморрой находится внутри анального канала. Он не покрыт кожей, а значит, нет никаких болезненных симптомов. Тем не менее, он может кровоточить. В самых тяжелых случаях происходит его выпадение.5. Можно ли отказаться от посещения врача? НетКак обычно происходит: человек сам поставил диагноз — сам купил лекарства.Если из анального отверстия идет кровь, это не всегда говорит о наличии внутреннего геморроя. Проблема может быть куда серьезнее.Если вы заметили кровь, лучше сразу сходить на прием к врачу. Только он сможет поставить правильный диагноз и назначить лечение.6. Чтобы не было геморроя, нужно изучить свои привычкиДля многих уборная – это место для бегства от работы, жизни, всего. Особенно это касается мужчин. Время на унитазе летит особенно незаметно, если взять с собой книгу или смартфон.Именно из-за таких «посиделок» растет давление на сосуды и повышается риск возникновения геморроя. Для своего же блага ограничьте время, которое вы проводите в туалете. И не берите с собой литературу, смартфон или планшет.7. Не оставляйте без внимания запорыЛечение запоров – это второй шаг в стандартном лечении геморроя.Пейте больше воды, потребляйте достаточное количество клетчатки. Клетчатка помогает связывать воду с калом и делает его более мягким. Если этот рецепт вам не помогает, обращайтесь за помощью к врачу.8. В большинстве случаев крем от геморроя – не панацеяВрачи говорят, что их пациенты не видят пользы от данных кремов. Если нужно быстрое облегчение, наберите теплую ванну. Вода поможет успокоить раздражение.В некоторых случаях геморрой лучше удалить. Используются разные методы: перетягивание резиновой нитью до отмирания, сшивание, обработка инфракрасным светом. Крайний случай – хирургическое вмешательство.9. Отказ от острой еды может помочьИногда острые продукты решают пищеварительные проблемы, но геморрой в их число не входит. Однако любимый перец чили может вызвать более сильный зуд, и есть риск почувствовать такое же жжение, как и во рту.10. Не отменяйте отпуск!Очень часто путешествия заканчиваются геморроем. Люди винят… само путешествие. Но виновник – запор. Как правило, в поездках нет привычной еды и питья – кардинально меняется рацион. Пейте больше воды и не стесняйтесь наперед приобрести лекарства от запора.