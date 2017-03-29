Импотенцию предложили диагностировать почтовыми марками

Американские ученые доказали, что простое исследование с помощью почтовых марок помогает объективно оценить нарушения эрекции. Такой вывод был сделан при изучении эректильной дисфункции (импотенции) у пациентов с раком простаты.В настоящее время для диагностики нарушений эрекции, а также их природы и степени используются стандартные опросники пациентов и их половых партнеров. Однако оценки, даваемые при ответах на вопросы, зачастую субъективны, что может привести к ошибкам в диагностике.В связи с этим исследователи из Центра рака Фокс-Чейз в Филадельфии решили оценить диагностическую ценность так называемого "марочного теста". Он основан на том, что одним из важных показателей эректильной функции является непроизвольная эрекция, возникающая во время сна. Чтобы определить ее наличие, пациент может перед сном обернуть основание члена полоской почтовых марок, заклеив их в форме кольца. Разрыв марок по перфорациям к утру свидетельствует о наличии ночной эрекции.