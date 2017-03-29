Кровь возможно производить в промышленных масштабах, показал эксперимент

Ученые разработали технологию, которая может подарить массовое производство красных кровяных клеток, пригодных для донорства. Эти клетки уже успешно производятся в лабораториях. Но проблема в масштабе. Сотрудники Университета Бристоля и работники госслужбы крови и трансплантации решили эту задачу.Искусственная кровь значительно дороже донорской. Поэтому ученые считают, что ее, в первую очередь, следует применять в отношении обладателей редких групп крови. Старая техника получения клеток в лаборатории предполагает использование стволовых клеток, из которых уже получаются клетки крови. По сути, просто имитируется природный механизм трансформации. Но каждая стволовая клетка способна произвести не более 50000 клеток крови. Для сравнения - в одном пакете крови содержится около триллиона красных кровяных клеток.Оказывается, производственный потенциал можно увеличить. Секрет в том, чтобы поймать стволовые клетки на самой ранней стадии развития. Это, по сути, делает их бессмертными. Используя эту технику, ученые смогли получить литры красных кровяных клеток. В конце этого года ученые планируют проверить безопасность получившихся клеток. Также им предстоит разработать технологию для действительно массового производства.