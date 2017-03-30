Психологические причины повышенного давления

Принимая близко к сердцу житейские неурядицы, мы получаем в ответ проблемы с сосудами. К сожалению, многие из нас (особенно с возрастом) замечали, что неприятности и нервотрепки порой сопровождаются ломотой в затылке, тошнотой и что тонометр немедленно показывает грозно высокие цифры. Артериальное давление прыгает и у здорового человека, повышаясь в моменты физического или психического напряжения. Однако если это случается постоянно и длится долго, можно уже говорить об артериальной гипертензии (или гипертонии).Под давлениемОказывается, есть люди, предрасположенные к гипертонии по складу характера. Это приятные в общении люди: сдержанные, благородные, ведущие себя очень по-мужски. Они знают, чего хотят и, благодаря целеустремленности и амбициозности делают хорошую карьеру и занимают высокие должностные посты. Но как ни странно, на руководящих постах им приходится несладко, и все потому, что им тяжело доверять другим людям. Они стремятся все контролировать, проверять каждую мелочь: «А вдруг подчиненный что-то сделает не так?» Кроме того, за благообразным фасадом часто скрывается заниженная самооценка и подавленная агрессия. Чтобы выглядеть во всех отношениях прилично, типичные гипертоники скрывают свои чувства и поэтому постоянно находятся в напряжении. Получается замкнутый круг. Из-за тревожности человек наваливает на себя все ответственные задания. Напрягается… и запускает механизм тревожности по новой. Бывает, ему хочется накричать, стукнуть кулаком по столу, но он сдерживает эмоции – так же нельзя! – и в итоге подавленный агрессивный импульс бьет по сосудам. Синдром отличникаРаньше считалось, что гипертония – болезнь людей старшего возраста. Однако в последнее время она все чаще встречается у молодых и даже школьников. У некоторых болезнь начинается еще в младших классах, и в основном это дети из благополучных семей. Почему? Догадаться нетрудно. Раннее «натаскивание» ребенка на успешную учебу, отборочные задания перед поступлением в престижное учебное заведение… Тревожные родители делают все, чтобы их ребенок оказался «самым-самым», а тот, видя родительские настроения, сам панически боится не соответствовать ожиданиям мамы с папой или бабушки с дедушкой. Находясь в постоянном психическом и физическом напряжении, ребенок начинает страдать от скачков давления. Развивается ВСД: показатели давления колеблются от очень низких до очень высоких. В подростковом возрасте подключаются еще и гормональные скачки и нервные срывы. В итоге к окончанию школы молодой человек превращается в законченного гипертоника. А мы удивляемся, почему сегодня инфаркты и инсульты поражают тридцатилетних…