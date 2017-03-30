Облысение опасно для психики
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Сарвеш Сайн изучил истории болезни 371 пациента, страдающего душевными заболеваниями (298 мужчин и 73 женщины), оказалось, что и невротические расстройства, и облысение – заболевания полигенные. По результатам исследования, 56,6% мужчин с душевными расстройствами оказались плешивыми. Исследование показало, что к облысению склонны энергичные и подвижные люди, многого добивающиеся в своей жизни.
А у 90% страдающих душевными расстройствами пациентов, не имеющих при этом проблем с волосяным покровом, нашелся, по крайней мере, один близкий родственник с лысиной, а пациентов с плешью это касалось на все 100%. Согласно результатам исследования, предрасположенность к облысению у пациента или у его родственников является важным симптомом, который поможет распознать, с каким именно психическим недугом имеет дело врач – с душевным заболеванием типа шизофрении, или же нервным расстройством, вызванным стрессом, и установить правильное лечение. Кроме того, исследование показало, что к облысению склонны энергичные и подвижные люди, многого добивающиеся в своей жизни. По словам доктора из Индии, большинство психически нездоровых пациентов, имеют весьма скудный волосяной покров.
Gnezdo
LentaInform
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