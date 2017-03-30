Облысение опасно для психики

Доктор Сарвеш Сайн из Индии, основываясь на результатах своего собственного исследования, утверждает, что большинство психически нездоровых пациентов, страдающих невротическими расстройствами, такими, например, как депрессия, имеют весьма скудный волосяной покров на голове либо не имеют его вовсе.Сарвеш Сайн изучил истории болезни 371 пациента, страдающего душевными заболеваниями (298 мужчин и 73 женщины), оказалось, что и невротические расстройства, и облысение – заболевания полигенные. По результатам исследования, 56,6% мужчин с душевными расстройствами оказались плешивыми. Исследование показало, что к облысению склонны энергичные и подвижные люди, многого добивающиеся в своей жизни.А у 90% страдающих душевными расстройствами пациентов, не имеющих при этом проблем с волосяным покровом, нашелся, по крайней мере, один близкий родственник с лысиной, а пациентов с плешью это касалось на все 100%. Согласно результатам исследования, предрасположенность к облысению у пациента или у его родственников является важным симптомом, который поможет распознать, с каким именно психическим недугом имеет дело врач – с душевным заболеванием типа шизофрении, или же нервным расстройством, вызванным стрессом, и установить правильное лечение. Кроме того, исследование показало, что к облысению склонны энергичные и подвижные люди, многого добивающиеся в своей жизни. По словам доктора из Индии, большинство психически нездоровых пациентов, имеют весьма скудный волосяной покров.