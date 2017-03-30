Езда на велосипеде улучшает потенцию

Американские специалисты разработали новые сиденья для велосипедов. Они стали более широкими и укороченными.Первыми испытуемыми стали полицейские, которые использовали такие велосипеды в течение 6 месяцев. Служители порядка признались, что новые сиденья более комфортны и улучшили их половую функцию.Новые сиденья снижают давление на промежность мужчины. Через несколько недель езды на такой седушке тактильная чувствительность полового члена улучшается. Новинка не только снижает усталость, но и влияет на физиологию, которая особенно страдает у велосипедистов.