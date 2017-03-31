Ожирение повышает риск преждевременных родов

Все больше из года в год становится рожениц, страдающих избыточным весом. Медики очень обеспокоены такой тенденцией.Британские медики заявили, что количество беременных женщин, страдающих от ожирения, постоянно растет. Это серьезная проблема, так как избыточный вес в период вынашивания ребенка ведет к проблемам со здоровьем не только у матерей, но и у детей. А тяжелые формы ожирения нередко приводят к выкидышам, преждевременным родам и другим серьезным патологиям беременности.Медики настоятельно рекомендует женщинам, страдающим от избыточного веса, похудеть перед планированием беременности. К сожалению ожирение стало проблемой номер один в развитых странах и "бьет" по здоровью людей еще при рождении, сообщили ученые.