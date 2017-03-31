Диатез возникает у ребенка, если его неправильно кормили с момента внутриутробного развития

Диатез возникает у ребенка, если его неправильно кормили. Причем не только с момента рождения, а с момента внутриутробного развития. Каждая будущая мама должна понимать, что если она носит под сердцем ребенка, то уже кормит его определенным образом.А если неправильно кормить возникают такие изменения в организме, как диатез. Что же это такое?Аллергический диатез - аномалия конституции, характеризующаяся предрасположенностью организма к аллергическим, воспалительным заболеваниям. Диатез - это не болезнь. Этим словом обозначаются начальные стадии кожных заболеваний таких как: себорейный и атонический дерматит, детская экзема. И если это состояние (диатез) не лечить, то может развиться и псориаз и нейродермит. Диатез - явление распространенное. Обычно бывает у детей 3-6 месяцев жизни и сохраняется до 1-2 лет. Ребенок с аллергическим диатезом легко приобретает повышенную чувствительность не только к пищевым веществам, но и к таким внешним аллергенам, как шерсть, домашняя пыль. Именно по этим причинам, как только появляется диатез у ребенка,- ему необходима медицинская помощь.Причины диатезаК сожалению, диатез остается до конца не изученной аномалией. Но есть факторы, которые непосредственно влияют на появление диатеза.1. Наследственная предрасположенность.2. Воздействие окружающей среды.3. Токсикозы первой и второй половины беременности.4. Употребление лекарств во время беременности.5. Нарушения пищевого режима беременной и кормящей женщины.6. Некоторые виды продуктов, на которые "налегает" беременная или кормящая женщина. Например: яйца, мед, молоко, маринады, ягоды, икра.Кормите ребенка так, как рекомендуют педиатры. Любые эксперименты над малышом могут дать неожиданные результаты. К примеру, бесконтрольное кормление смесью без назначения врача. Дело в том, что смеси бывают разные и во многих из них содержится много сахара. Он вызывает процесс брожения. В результате ребенок становится беспокойным, на коже появляется сыпь.Для детей первого года жизни аллергенами в основном становятся пищевые продукты, но они могут поступать и воздушным путем.Симптомы диатезаДля детей, которые подвержены диатезу, характерны особые внешние проявления. Обычно эти дети рождаются с увеличенной массой тела. У ребенка, несмотря на уход,- появляются опрелости. На волосистой части головы то появляется, то исчезает себорея. Поверхность языка у ребенка неравномерная, - в медицине его называют "географический язык". Лицо - бледное, одутловатое. Излишняя масса тела, отставание в физическом развитии, снижен тургор тканей. Основные симптомы диатеза могут быть разнообразными. У детей грудного возраста грязно-серые или коричневого цвета себорейные чешуйки в виде чепчика или панциря на волосистой части головы, - в основном на макушке и темени. Возможны проявления из-за поражения слизистых оболочек - ринофарингиты, ларингит, конъюнктивит, неустойчивый стул.Частый симптом - так называемый молочный струп. Это корка на коже щек, ярко-красные щеки. Сопровождается зудом, может перейти в экзему. А экзема в свою очередь может перейти в нейродермит.Лечение диатезаОшибаются те, кто считает, что основной компонент лечения диатеза - это различные мази. Причем их применение часто происходит и без назначения врача. Это крайне опасно, - напомним еще раз, что диатез начало заболевания. Какого - определит только дерматолог. Самым главным компонентом лечения диатеза является правильное питание. Ну и следом прием необходимых ферментов, и уже в последнюю очередь мази.Стандартной, общепринятой диеты нет. Просто питание кормящей матери должно быть рациональным, меньше углеводов, жиров, соли, различных аллергенов. Если диатез у ребенка уже не грудного возраста, так же исключить некоторые продукты из его района, - кисели, яйца, свинину, рыбу. В диете преимущественно: гречневая каша, салаты, овощные запеканки.Так же назначается медикаментозное лечение. Прежде всего, это средства уменьшающие зуд, затем седативные препараты и витамины.Назначается местное лечение - примочки, мазевую терапию. Кроме этого для лечения необходимы ванны с дубовой корой, чередой, чистотелом, или перманганатом калия (марганцовка). Возможно применение ультрафиолетового облучения.Профилактика диатезаЕще раз повторимся, что питание будущей мамы важный фактор. Беременная женщина должна есть в меру - не переедать и не недоедать. Необходимо сократить пищевые аллергены,- цитрусовые, например. Это не значит, что от цитрусовых нужно оказываться совсем - один апельсин или лимон в чае никак не повредят. А вот по принципу - сколько хочу столько съем - вы только поможете аллергену накопиться в вашем организме. И когда ребенок родится, - будет на него реагировать диатезом. Важно, чтобы в рационе беременной женщины было как можно меньше углеводов (изделия из сдобного теста), и больше здоровой пищи - салатов (минимум 2 вида в день), вареного мяса (белок), кисломолочные продукты. Профилактика для ребенка уже переболевшего диатезом тоже должна соблюдаться. В рацион питания не стоит вводить новые продукты. Пища должна быть хорошо обработанной, в умеренных количествах.