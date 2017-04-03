Американские ученые пришли к выводу, что пассивное курение может привести к реакции отторжения трансплантата. Исследователи из Техасского университета изучили действие табачного дыма на мышах, которым пересадили островки тканей под капсулу почки. Часть животных за четыре недели до пересадки начали подвергать действию табачного дыма.После операции ученые наблюдали, как приживается трансплантат у животных, получающих или не получающих иммуносупрессивные препараты, среди "пассивных курильщиков" и в контрольной группе.Выяснилось, что табачный дым негативно влияет на приживаемость трансплантата. В частности, в пересаженной ткани при пассивном курении была снижена выработка специфического фермента, модулирующего иммунный ответ, иммунными клетками реципиента. В частности, при участии Т-лимфоцитов, продуцирующих фактор некроза опухолей CD154, в трансплантате блокировалась выработка индоламиндиоксигеназы, что резко снижало жизнеспособность ткани.При искусственной стимуляции продукции индоламиндиоксигеназы приживаемость трансплантата восстанавливалась.Исследование, которым руководил Чжэньхуа Дай (Zhenhua Dai), впервые продемонстрировало точный иммунологический механизм негативного влияния табачного дыма на пересаженный орган. Отчет о работе опубликован в American Journal of Transplantation.