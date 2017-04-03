Парацетамол избавляет от неприятных ощущений при эмоциональном потрясении

Неврологи выяснили, что эмоциональная боль обрабатывается в той же зоне мозга, что и физическая. Как оказалось, ощущение эмоциональной боли, к примеру, вызванное расставанием с партнером, откликается на лечение обезболивающими.Данные выводы были сделаны после проведения трехнедельного испытания в Университете Калифорнии при участии 62 добровольцев. Им предлагалось принимать парацетамол или плацебо. При этом требовалось фиксировать свое состояние каждый вечер. Так, люди, принимавшие по 1000 миллиграммов обезболивающего (примерно две таблетки), меньше жаловались на эмоциональную боль, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.netЕще обезболивающие протестировали в рамках другого эксперимента. Участники играли в компьютерную игру, в итоге которой инициировалось ощущение отверженности. При этом проводилось сканирование мозга, показавшее, что боль, вызванная социальной отверженностью, обрабатывалась в передней части поясной извилины, необходимой для обработки и физической боли.Позднее сканирование повторили после приема обезболивающих. Ученые выявили снижение активности в данной зоне. Возможно, в ближайшее время врачи смогут прописывать обычные обезболивающие тем, кто потерял близких и страдает от горя. Однако эксперты пока не советуют принимать обезболивающие тем, кто хочет избавиться от неприятных ощущений после травматичного опыта, ведь эмоциональная боль играет значимую роль с точки зрения научения.