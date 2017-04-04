Врачи назвали самые вредные привычки по утрам

Специалисты в области питания и сна рассказали о тех утренних ритуалах, которые сопровождают жизнь многих людей, — и при этом подрывают им здоровье. Своим мнением на этот счет поделились врач-диетолог Марина Копытько и врач-сомнолог Алена Гаврилова.В частности, диетолог Марина Копытько назвала совершенно не полезной утреннюю привычку пить кофе. Особенно она вредна для тех, кто пьет кофе на голодный желудок. Эксперт пояснила, что кофеин в этом случае излишне стимулирует кишечник, что может привести к сбою в обмене веществ.Пить кофе, по мнению врача, следует днем около 16 часов, когда происходит смена биоритмов. Также, считает диетолог, не стоит пропускать завтрак или съедать что-то очень легкое – такая привычка вызывает ранний голод и склонность к постоянным перекусам.Помимо этого, нужно избегать по утрам сухих завтраков: после них повышаются показатели уровня сахара в крови, что негативно влияет на метаболизм и побуждает в течение дня хотеть что-то сладкое. Но что категорически не нужно употреблять утром – это энергетики, отмечает специалист: искусственное возбуждение нервной системы приведет к ухудшению самочувствия через какое-то время.В свою очередь сомнолог Алена Гаврилова посоветовала не ставить сигналом будильника резких и громких мелодий и не увлекаться интенсивными физическими упражнениями, а также отказаться от привычки подниматься с постели резким рывком или вскакиванием.