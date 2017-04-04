10 главных причин неприятного запаха изо рта

Неприятный запах изо рта - кто с таким не сталкивался. Причиной может быть не только недостаточная гигиена полости рта, иногда в такой ситуации повинен стресс. Или неправильное питание. А еще скрытые болячки и многое-многое другое. Вот десять самых главных виновников этого нерадостного явления.У ВАС ВОСПАЛЕНИЕ ДЕСЕНРечь идет о наиболее распространенной причине неприятного (а то или даже зловонного) запаха. Такое воспаление вызывают бактерии, которые с зубного налета “переселяются” на десны и раздражают их. Организм реагирует на такое поведение непрошеных гостей воспалением, так называемым гингивитом. А он опасен тем, что со временем может перерасти в пародонтоз. Предотвратить воспаление можно регулярной зубной гигиеной и использованием антибактериальной жидкости для полоскания рта.ВЫ НЕ ЧИСТИТЕ ЯЗЫК КАЖДЫЙ ДЕНЬПричиной, почему у вас несвежее дыхание, может быть и большое количество бактерий на языке. Не важно, почему они накапливаются именно здесь, может, это причина плохой диеты или курения или еще чего-то, главное, результат. А он налицо. Вернее, на язык. Чистите его два раза в день (как и зубы) с помощью специального скребка для языка. Или просто зубной нити или щетки. После процедуры, опять же, не забывайте про полоскание рта.МНОГО ГОВОРИТЕ И МАЛО ПЬЕТЕЗапах во рту вызывает все, что сушит полость. Недостаточное выделение слюны - из той же серии. Вот почему, кстати, часто после пробуждения у людей бывает неприятный запах - многие под утро из-за проблем с сосудами дышат ртом, а не носом, а это вызывает сухость. С возрастом проблема с сосудами, а значит, и с “сухостью”, усиливается. Впрочем, от этой проблемы есть простой рецепт – постоянно пейте мелкими глотками воду. Норма на день для среднего человека - два литра.РАБОЧИЕ СТРЕССЫУчеными доказано, что виновником запаха может быть и гормон стресса, из-за которого бактерии во рту размножаются гораздо быстрее, чем обычно. Если вы находитесь под давлением стресса, в первую очередь придется заняться первопричиной, то есть, стрессом. С его уходом должна пройти и проблема неприятного запаха. А пока вы будете “изгонять” демонов стресса, параллельно используйте зубную нить или скребок для языка, и прополощите рот.НЕРЕГУЛЯРНОЕ ПИТАНИЕДаже простое принятие пищи может сотворить чудо - устранить неприятный запах. Секрет такого метода вовсе не в “зажёвывании” запаха, как вы могли бы подумать, причина в другом: это способствует образованию слюны. По мнению ученых из швейцарского университета, запах исчезает примерно на два с половиной часа после приема еды, а если в пище содержится много клетчатки, то на срок еще дольше.У ВАС БОЛЬНЫЕ ГЛАНДЫТакая неприятность создает еще одну: зловоние. Причина - в остатках еды, которая вкупе с раздраженными гландами создает среду, в ней бактерии просто процветают! Нужно немедленно начать регулярные полоскания горла соленой водой. И немедленно показаться врачу, чтобы он назначил вам правильные антибиотики - не стоит доводить ситуацию до полного удаления миндалин.ЖЕЛУДОЧНЫЕ БАКТЕРИИСпиралевидная бактерия Helicobacter pylori (Хеликобактер пилори) чаще всего встречается у людей, страдающих язвой желудка. А также у пожилых. И с ней напрямую связан неприятный запах изо рта. Присутствие хеликобактер пилори в своем организме можно легко “купировать” с помощью антибиотиков.У ВАС ЕСТЬ ЗАЛОЖЕННОСТЬ НОСАЕсли у вас простуда, не удивляйтесь, что у вас опять возник неприятный запах во рту. Это из-за слизи, которая всегда сопровождает простудные заболевания, и которая является благодатной почвой для размножения нежелательных бактерий.ВЫ СТРАДАЕТЕ ОТ ДИАБЕТАЕсли у вас в анамнезе значится диабет, следовательно, есть и дефицит инсулина в организме. А результат всего этого - формирование в организме специальных веществ, которые имеют свойство издавать “аромат” ацетона. Вот почему люди с диабетом часто дышат как алкоголики со стажем.“ЗЛОУПОТРЕБЛЯЕТЕ” ЛЕКАРСТВАМИНекоторые медикаменты могут также вызывать неприятный запах изо рта – чаще всего по причине упомянутой выше сухости. В основном речь в таких случаях идет об антидепрессантах, лекарствах против аллергии и средствах от высокого кровяного давления.