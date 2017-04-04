Родители курят: у их детей чернеют десны

Предыдущими исследованиями выявлена взаимосвязь между пигментацией десен и активным курением. Однако сов сем недавно обнаружено, что десны темнеют не только у активных, но и у пассивных курильщиков. Под наблюдением японских ученых находилось пятьдесят девять не курящих детей, которые обратились к стоматологу в одном из провинциальных японских городков.Диагноз дёсневой пигментации подтверждался двумя независимыми экспертами и оральной фотографией. В ходе сбора анамнеза установлено, что у 61% детей с избыточной пигментацией десен имеется хотя бы один курящий родитель. Дёсневая пигментация наблюдалась у 71% — 78% детей. Причем процент курящих родителей был существенно выше у детей с пигментацией (70–71%), чем у детей без пигментации десен (35%)..Таким образом, результаты наблюдений свидетельствуют о том, что пассивное курение у детей ассоциировано с избыточной пигментацией десен. Учитывая наглядность феномена пигментации десен, предлагается использовать это явление для просвещения родителей в отношении вреда курения для них и их отпрысков.