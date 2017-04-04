Родители курят: у их детей чернеют десны
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Диагноз дёсневой пигментации подтверждался двумя независимыми экспертами и оральной фотографией. В ходе сбора анамнеза установлено, что у 61% детей с избыточной пигментацией десен имеется хотя бы один курящий родитель. Дёсневая пигментация наблюдалась у 71% — 78% детей. Причем процент курящих родителей был существенно выше у детей с пигментацией (70–71%), чем у детей без пигментации десен (35%)..
Таким образом, результаты наблюдений свидетельствуют о том, что пассивное курение у детей ассоциировано с избыточной пигментацией десен. Учитывая наглядность феномена пигментации десен, предлагается использовать это явление для просвещения родителей в отношении вреда курения для них и их отпрысков.
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