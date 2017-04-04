Крошечная структура в мозге помогает нам понять других людей
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В интеллектуальном развитии детей в период между тремя и четырьмя годами происходит решающий прорыв: именно в это время мы начинаем приписывать мысли и убеждения другим людям и понимать, что их убеждения могут отличаться от наших. Таким образом, дети учатся анализу, прогнозам и приобретают способность понимать мысли других людей, отделяя их от собственных.
Исследователи в области когнитивных наук из Института Макса Планка в Лейпциге обнаружили, с чем связан этот прорыв в развитии, и смогли показать, какой критический процесс отвечает за эту своеобразную интеллектуальную «эмпатию» и прогнозирование.
Созревание нервных волокон в пределах структуры мозга, называемой дугообразным пучком, в возрасте от трех до четырех лет, устанавливает связь между двумя критическими областями мозга, отвечающих за абстрактное мышление. Этот процесс помогает нам понять, что такое реальный мир и что представляют собой мысли других людей. Только когда эти две области мозга связаны через дугообразный пучок, дети могут понять, что думают другие люди.
Примечательно, что эта новообразованная связь в мозге поддерживает эту способность независимо от других когнитивных способностей, таких как интеллект, языковые навыки или импульсный контроль.
Listis
СМИ2
Gnezdo
LentaInform
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