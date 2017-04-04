Использование инвалидной коляски увеличивает риск повреждения плеча в четыре раза

Травмы мускулатуры плеча – недооцененная проблема больных поперечным параличом.На награждении премией Немецкого фонда параплегии руководитель Центра позвоночника при ортопедическом отделении университетской больницы Хайдельберга приват-доцент Михаэль Акбар поделился результатами своих исследований. По словам эксперта, повреждение мышц, связок и суставов плеча представляет серьезную, недооцененную проблему для людей, пользующихся инвалидной коляской. Возникающие травмы существенно ограничивают самостоятельность, подвижность и качество жизни таких людей.Две трети людей с поперечной параличом на протяжении жизни сталкиваются с разрывом связок мускулатуры плеча, что вчетверо превышает риск для здорового человека. Пользование инвалидной коляской связано большой нагрузкой на плечевой пояс: управление коляской, частый подъем тела с помощью рук, частое поднятие рук над головой - все это приводит к преждевременному износу задействованных мышц. Однако это явление долгое время обходили вниманием, причины не прояснялись, целенаправленное лечение и профилактика не применялись.Также Михаэль Акбар обратил внимание на проблему спорта для инвалидов. По данным его исследований, активно занимающиеся спортом инвалиды более чем в 2 раза повышают для себя риск травм. В исследованной группе с разрывами связок сталкивались 36% пациентов из не занимаюшихся спортом, а среди регулярно занимающихся - 76%. Правда, испытывающие физические нагрузки чувствуют себя здоровее в других отношениях, поэтому вместо запрета любого спорта эксперт предлагает специальную тренировочную программу.