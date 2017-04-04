Экстракт кленового сиропа небывалым образом повышает эффективность антибиотиков

По сути, ученые нашли способ, позволяющий избежать появления устойчивых к лечению бактерий. Все просто: если антибиотики сделать мощнее с помощью экстракта, получится сократить их дозировку и продолжительность лечения. Значит, у бактерий не будет возможности развить устойчивость. Потом, меньшие дозировки дают возможность сохранить здоровые клетки тела.Итак, сотрудники Университета Макгилла отделили сахар и воду в сиропе от фенольных соединений (дают характерный золотистый цвет). Далее проводились эксперименты, которые были призваны показать, может ли фенольный экстракт сиропа усилить антимикробные свойства антибиотиков - ципрофлоксацина и карбенициллина. Эффект оказался поразительным: фенольный экстракт позволял с сохранением антимикробного эффекта сократить дозировку антибиотиков на 90%.Сочетание работало в отношении разных видов бактерий, включая E coli (инфекции ЖКТ), Proteus mirabilis (инфекции мочевыводящих путей), Pseudomonas aeruginosa (больничные инфекции). Ученые до сих пор не могут определиться, за счет чего экстракт повышает эффективность антибиотиков. Есть теория, что он увеличивает проницаемость бактерий, тем самым, помогая лекарствам проникать вглубь патогенов. Также, возможно, экстракт работает, отключая так называемую бактериальную помпу, обычно выводящую антибиотики из бактерии.