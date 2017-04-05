Марганец в питьевой воде приводит к снижению интеллектуальных способностей детей

Высокое содержание такого металла как марганец в питьевой воде может негативно повлиять на развитие интеллекта у детей, считают канадские исследователи из университета Монреаля.Ученые провели исследование, в котором приняли участие 362 ребенка в возрасте 6-13 лет, проживающих в Квебеке, где в дома поставляются грунтовые воды. В каждом доме специалисты измерили концентрацию марганца в воде из-под крана, а также содержание железа, меди, свинца, цинка, мышьяка, магния и кальция. Всех участников исследования анализировали с помощью ряда тестов на познавательные навыки, моторные навыки и поведение.Оказалось, что существенный дефицит коэффициента интеллекта был среди детей, в питьевой воде которых было обнаружено много марганца. При этом содержание этого металла в воде было ниже текущих установленных допустимых уровней, подчеркнули эксперты. Показатели IQ у детей, пьющих воду с повышенным уровнем марганца, были в среднем на 6 пунктов ниже. Наличие металла в пище влияния на коэффициент интеллекта не оказало.По мнению исследователей, эффект достаточно четкий, и немногие загрязнители способны оказать такой негативный эффект на интеллект. Марганец в естественном виде содержится в почве и воздухе, а также в грунтовых водах.Также не стоит забывать и о других минералах в воде. Так, параллельно марганцу в воде практически всегда присутствует железо. Такая вода желтеет при попадании на воздух. Специально для такой воды существуют фильтры для воды, которые удаляют из воды марганец, железо и соли жесткости. Они используются в завершающей стадии фильтрации для достижения максимального положительного действия в процессе очистки. Специалисты рекомендуют внимательно следить за качеством той воды, которую вы пьете.