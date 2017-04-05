Компьютерные игры – терапия для психопатов

Совокупность поведенческих черт психопатов весьма специфична, что делает их крайне трудными пациентами психотерапевтов. Психопаты обычно не испытывают страха и не учитывают эмоции других людей.Психопаты характеризуется отсутствием эмоциональности, безжалостностью, патологической склонностью к обману, черствостью и равнодушием к другим. По заявлениям специалистов, «их мозг просто не воспринимает определенную информацию, такую как боль и страдания других людей, когда они участвуют в преступных действиях», что и предопределяет их антисоциальное поведение.Однако недавнее исследование, опубликованное в журнале Clinical Psychological Science, показало, что психопатов вполне возможно научить учитывать эмоции и другие виды подобной информации в момент, когда они принимают решения.Йельские психологи, которые проводили исследование совместно с коллегами из Университета Висконсин-Мэдисон, разработали протокол лечения, в котором необходимо играть в компьютерные игры. Игры разрабатывались с целью обучить людей с психопатическими наклонностями воспринимать определенные стимулы. Психопаты, которые участвовали в исследовании, научились таким образом распознавать множество важных «подсказок» и показали улучшение в поведении и способности проявлять эмоциональную реакцию.Однако как предупреждают авторы работы, эти «терапевтические» компьютерные программы, специально предназначенные для лечения нейробиологических дисфункций, не исправят всех правонарушителей.