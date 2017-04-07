Одинокие люди тяжелее переживают стресс

Уровень гормона стресса в сложной ситуации у одиноких людей и людей, состоящих в браке, - разный, сообщают исследователи.В эксперименте приняли добровольное участие 500 студентов, половина из которых имели романтические отношения. Все они прошли тест, от результатов которого, по их мнению, зависела их карьера. Затем специалисты измерили у добровольцев уровень гормона кортизола. В результате оказалось, что как у мужчин, так и у женщин уровень кортизола во время теста повышался, однако реакция холостых студентов и студенток оказалась более ярко выраженной.По мнению психологов, брак и серьезные отношения имеют понижающий эффект на реакцию во время психологического стресса. Выводы экспертов помогают объяснить, почему состоящие в браке люди, зачастую, живут дольше и реже страдают от болезней сердца и других заболеваний.