Исследователи из США обнаружили механизм, с помощью которого некоторые иммунные клетки человека могут отражать атаку ВИЧ. Он оказался связан с расщеплением "строительного материала" ДНК, необходимого для размножения как самой клетке, так и вирусу.В 2011 году было обнаружено, что ключевым веществом, обеспечивающим невосприимчивость макрофагов и дендритных клеток к ВИЧ, является белок SAMHD1. Однако механизм его действия до сих пор известен не был.Исследователи из Университета Рочестера в штате Нью-Йорк выяснили, что SAMHD1 снижает в клетке уровень дезоксинуклеотидтрифосфатов (дНТФ), из которых синтезируется ДНК. При атаке ВИЧ этот белок снижает концентрацию дНТФ до уровня, при котором синтез ДНК, необходимой для размножения вируса, не происходит.При этом клетка не производит и собственную ДНК, но, поскольку дендритные клетки и макрофаги являются зрелыми не размножающимися клетками, для их жизнедеятельности это не критично. Когда ученые в лабораторных условиях лишали иммунные клетки белка SAMHD1, в них увеличивался уровень дНТФ, и они становились восприимчивы к ВИЧ, говорится в публикации в журнале Nature Immunology."Макрофаги буквально съедают опасные микроорганизмы, и вы не захотите, чтобы эти организмы заимели в распоряжение клеточные механизмы размножения. Самим макрофагам эти механизмы тоже не нужны, поскольку они не размножаются. Поэтому у них есть SAMHD1, чтобы избавляться от сырья для размножения этих микроорганизмов. Это прекрасная защита", - прокомментировал полученные результаты исследователь Пэк Ким (Baek Kim).При этом исследователи отметили, что функции SAMHD1 вряд ли удастся использовать в терапии ВИЧ-инфекции.