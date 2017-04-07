Медики рассказали об уникальном случае заражения человека инфекцией свиней

53-летний испанец столкнулся с нехарактерной для человека инфекцией. На самом деле, в его теле развилась инфекция (пришла от свиней), ранее никогда не фиксировавшаяся у людей. Мужчина, работающий мусорщиком в исследовательском центре, где студенты изучали бактерии, наступил на зараженный шприц.У мужчины развилась лихорадка, боли в суставах и головные боли. С этими симптомами он попал в больницу. Анализ выявил у него бруцеллез свиней, который удалось подавить с помощью антибиотиков. Параллельно у пострадавшего выявили аутоиммунное расстройство. По мнению врачей, оно привело к воспалению суставов и сделало организм восприимчивым к инфекции.Бруцеллез свиней повреждает репродуктивные органы животных. Также страдают суставы и прочие органы. Для человека инфекция, если она каким-то образом попадет в тело, смертельно опасна. Вакцины ни для свиней, ни для людей не существует. Специалисты подчеркивают: чтобы избежать инфекции, свиней следует содержать в загонах, при работе с животными рекомендуется закрывать все повреждения на своей кожи, а после работы необходимо тщательно помыть руки.