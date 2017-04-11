Омоложение организма возможно лишь в том случае, если оздоровить эти железы человека

Именно гормоны, которые вырабатываются железами внутренней секреции, обеспечивают наш организм необходимыми элементами и помогают оставаться молодыми на протяжении многих лет. В последнее время все больше ученых пытаются найти ответ на вопрос: может ли человек самостоятельно улучшить состояние своей эндокринной системы и что для этого нужно? Попробуем и мы ответить на этот вопрос.Здоровье — одна из важнейших составляющих полноценной жизни. Для того, чтобы не чувствовать каких-либо проблем, нужно знать, что поддержание жизненно важных функций организма возможно лишь благодаря налаженному гомеостазу. А клетки во внутренней среде могут эффективно функционировать благодаря здоровой эндокринной системе. Что говорят ученые Большинство исследователей придерживаются мнения, что это все-таки возможно благодаря правильному питанию и постоянной физической активности. Другая часть считает, что для нормальной работы железам внутренней секреции нужны медицинские препараты. Дискуссии продолжаются, однако уже сейчас известно, что любые антибиотики или инъекции хотя влияют положительно на железы внутренней секреции в процессе лечения, но их эффективность заканчивается вместе с прекращением периода лечения. После этого проблемы могут вернуться. Доказано, что если пытаться положительно повлиять лишь на одну железу, пользы для человека не будет. Все железы внутренней секреции взаимосвязаны, поэтому изменение одной из них неизбежно приводит к дисбалансу функционирования других. Часть исследователей, проводящих свою научную деятельность в направлении омоложения человеческого организма, разработали специальную теорию о том, что одна из важнейших функций предоставляется половым железам и именно они обеспечивают человека энергией, которая нужна для полноценного существования. По мнению ученых, положительное влияние на половые железы приведет к улучшению состояния целого организма. Эта мысль считалась довольно перспективной. Но также доказано, что хотя нарушения деятельности половых желез свидетельствует о сбое организма, однако важнейшая роль в этом процессе отводится именно железам, которые относятся к эндокринной системе. Ученые пришли к общему мнению, что весомой причиной ущерба для организма является нарушение функционирования соединительных тканей. Исследователи склоняются к мнению, что причина всех проблем со здоровьем — наше сознание. По словам профессора Александра Богомольца: «Продолжение молодости и долголетия во многом зависит от состояния нашей психики». Стоит прислушаться к этой мысли — не правда ли? Если же говорить о состоянии эндокринной системы, то стоит отметить, что мы можем на нее все-таки повлиять. В первую очередь, это возможно благодаря правильному и полноценному питанию. Предлагаем Вам ознакомиться с основными принципами, соблюдение которых положительной скажется на функционировании желез организма. Железы человека: основные правила оздоровления Щитовидная железаОдно из важнейших воздействий на наш организм играет щитовидная железа. Это небольшой орган, который состоит из двух элементов и находится на передней части шеи. Железа активно участвует в процессе метаболизма, выделяя гормоны, ненормированное количество которых однако негативно влияет на функционирование организма. При изменениях функционирования щитовидной железы появляются беспричинные стрессы, усталость и сонливость, нарушается метаболизм, снижается активность и появляется нежелание воспринимать новую информацию из-за снижения умственной активности. Если щитовидная железа развита слабо, это приводит даже к отсутствию полового влечения. Также у человека из-за недостатка такого гормона, как тироксин, появляется зоб. Поэтому щитовидная железа — чрезвычайно важна для полноценной деятельности организма и долгой молодости. Одним из важных элементов для щитовидной для образования гормонов, в частности тироксина, является йод. Он регулирует метаболизм в организме. Элементы, необходимые для щитовидки: витамины В и С, тирозин. Для их нормального количества в организме, нужно добавить в свой ежедневный рацион. Содержание йода непосредственно регулируют морепродукты, среди которых важнейшая роль отводится морским водорослям, крабам, лососю, также это жир рыбьего происхождения, томаты и свекла. Для того, чтобы количество витамина С было в норме, употребляйте цитрусовые, ягоды (например, смородину), томаты и капусту. ГонадыГонады отвечают за образование гамет (половых клеток) и рождение детей, а также за выработку половых гормонов. Гонады важны для полноценной половой жизни и для поддержания организма человека. Половые железы у мужчин — яички, у женщин — яичники. Важно знать, что несбалансированность ежедневного рациона плохо влияет на половые железы и приводит к тому, что и мужчины, и женщины могут потерять возможность рожать детей. Для полноценной деятельности половым железам человека нужны витамины А, В, С, Е. Витамин А нужен для поддержания жизнедеятельности яичников, также он обеспечивает полноценное функционирование других желез. Достаточное количество витамина содержится в томатах, рыбьем жире, капусте, печени, а его необходимое количество обеспечивает половое влечение. Если витамина В недостаточно, человек испытывает дискомфорт в виде нервных срывов, депрессий, которые приводят к отсутствию половой жизни. Витамин С очень важен для мужчин и для женщин. Что касается женской половины человечества, то он помогает поддерживать функционирование яичников. В том случае, если витамина С в организме мало, может возникнуть малокровие, а у мужчин исчезнуть влечение к половой жизни. Витамин Е обеспечивает возможность рожать детей. Если его недостаточно, теряется возможность иметь собственного ребенка. Поэтому добавляйте в свой рацион такие продукты, как подсолнечное масло, злаки, яичный желток. Нужно помнить, что голодание крайне вредно для организма, ведь отсутствие нужных продуктов питания в рационе приводит к потере полового влечения. В белке содержится крайне важное вещество — аргинин. Чтобы его количество было в норме, ешьте молочные продукты, злаки, мясо, дрожжи. Среди минеральных веществ важны железо и медь. Железо мы потребляем вместе с зелеными овощами, злаками, яйцами, арахисом, а медь — с бобовыми, грибами, печенью, петрушкой. НадпочечникиЕще одна крайне важная железа — надпочечники. Этот орган состоит из двух эндокринных желез, состоящих из мозговой и корковой частей. Корковое вещество отвечает за выработку гормона, способствующего лучшему обмену веществ, поддерживает работу мышц и деятельность половых органов. Каждая из них отвечает за выработку определенного гормона и помогает организму адаптироваться к стрессовым ситуациям. Непосредственно надпочечники вырабатывают гормон адреналин, который улучшает метаболизм. Именно сбалансированная работа почек и надпочечников является залогом хорошего здоровья человека. Гормоны, вырабатываемые надпочечниками, способствуют образованию энергии. Организм может получать их в достаточном количестве, потребляя определенные продукты, в которых содержатся белки и витамины С, А, Е. Паращитовидные железыСледующие железы – паращитовидные: 2 железы с одной стороны щитовидных, и две — с другой. Они образуют два гормона — паратгормон и кальцитонин, которые отвечают за нормальный обмен элементов в организме. Если этих веществ не хватает, нарушается функционирование нервной системы, результат которого — постоянные раздражения, судороги и аллергические реакции. Для поддержания работы этих желез необходимо достаточное количество витамина Д, который контролирует обмен кальция и фосфатов. Его достаточное количество синтезируется в организме под воздействием солнечных лучей. Нужно добавлять в свой рацион яйца, рыбий жир и рыбные продукты. Организм человека получает кальций вместе с цитрусовыми, молочными продуктами, злаковыми, овощами и медом. Вилочковая железаЖелеза, которая является наиболее активной в нашем детстве, называется вилочковая. Находится она за грудиной. Корковый и мозговый слои выделяют специфические гормоны, участвующие в приспособительных реакциях и укреплении иммунитета. Во время взросления человека, размер железы уменьшается, однако, как и раньше, она остается важной, ведь непосредственно связана с другими железами. Для полноценной деятельности этой железы, организм нуждается в поступлении витаминов группы В. Поджелудочная железаЭтот незаменимый орган производит панкреатический сок, гормоны инсулин и глюкагон. Эти элементы необходимы, чтобы регулировать метаболизм в организме. В противном случае, у человека может возникнуть сахарный диабет. Для нормальной деятельности поджелудочной железе нужны витамины группы В, цистин и глутаминовая кислота (поступают в организм вместе с молочными продуктами), и такие минеральные вещества, как сера (содержится в капусте, орехах, репе, моркови, крыжовнике, яичных желтках) и никель (содержится в свежих овощах и мясе). Заботьтесь о своем организме и всегда правильно питайтесь, чтобы ваши железы внутренней секреции могли полноценно функционировать.