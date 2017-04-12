Роль витаминов в лечение фиброзно-кистозной болезни молочных желез

При фиброзно-кистозной болезни молочных желез консервативное лечение должно включать в себя длительный прием витаминов А, группы В, С, Е, РР, Р.Кроме адаптогенных свойств, витамины благоприятно воздействуют на ткань молочной железы. Витамин Е потенцирует действие прогестерона, витамин В6 снижает уровень пролактина, витамин А уменьшает пролиферацию эпителия и стромы, а также обладает антиэстрогенным действием.Витамины Р и С улучшают микроциркуляцию и уменьшают локальный отек молочной железы.