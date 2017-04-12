Роль витаминов в лечение фиброзно-кистозной болезни молочных желез
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Кроме адаптогенных свойств, витамины благоприятно воздействуют на ткань молочной железы. Витамин Е потенцирует действие прогестерона, витамин В6 снижает уровень пролактина, витамин А уменьшает пролиферацию эпителия и стромы, а также обладает антиэстрогенным действием.
Витамины Р и С улучшают микроциркуляцию и уменьшают локальный отек молочной железы.
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