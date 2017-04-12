Диваны провоцируют развитие рака щитовидной железы
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Исследователи изучили пробы домашней пыли и образцы крови людей с раком щитовидной железы. Ученые обнаружили, что больные подвергались воздействию высоких уровней огнестойких полиброминированных дифениловых эфиров (ПБДЭ). Также у людей с раком щитовидной железы оказались повышены уровни другого антипирена, трихлорэтилфосфата.
По словам исследователей, вышеупомянутые антипирены нарушают гормональный фон, что приводит к развитию рака. Бромированные антипирены также увеличивают риск возникновения проблем с обучением и снижения фертильности.
LentaInform
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