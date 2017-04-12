Диваны провоцируют развитие рака щитовидной железы

Ученые из Университета Дьюка утверждают, что токсичные химические вещества, используемые для огнезащиты диванов и матрасов, стоят за ростом числа случаев рака щитовидной железы. Применение этих веществ (антипиренов) в ряде стран было ограничено, но, по мнению специалистов, этого мало.Исследователи изучили пробы домашней пыли и образцы крови людей с раком щитовидной железы. Ученые обнаружили, что больные подвергались воздействию высоких уровней огнестойких полиброминированных дифениловых эфиров (ПБДЭ). Также у людей с раком щитовидной железы оказались повышены уровни другого антипирена, трихлорэтилфосфата.По словам исследователей, вышеупомянутые антипирены нарушают гормональный фон, что приводит к развитию рака. Бромированные антипирены также увеличивают риск возникновения проблем с обучением и снижения фертильности.