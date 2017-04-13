10 лучших натуральных средств для профилактики и лечения сердечной недостаточности

Заболевания сердца — основная причина смертности по всему миру, от сердечнососудистых расстройств умирает больше людей, чем от рака и других хронических заболеваний.Большинство проблем с сердцем — это результат неправильного питания, сидячего образа жизни, загрязнения окружающей среды и курения.В первую очередь, сердечные заболевания сопровождаются высокой смертностью потому, что люди не могут распознать тревожные сигналы и симптомы и слишком долго медлят, прежде чем обратиться к врачу за профессиональной помощью. Поэтому очень важно следить за своим здоровьем и своевременно обращаться к врачу.Сердечная недостаточность – это неспособность сердца в полной мере выполнять свою насосную (сократительную) функцию, а также обеспечивать организм необходимым количеством кислорода, содержащегося в крови. Сердечная недостаточность не является самостоятельным заболеванием. Как правило, она - осложнение или результат различных заболеваний и состояний. Чтобы предотвратить появление данного недуга, а также для его лечения, можно использовать натуральные средства.Амии зубная. Препарат «Келин», полученный из плодов амми зубной, принимают при атеросклеротическом кардиосклерозе, хронической коронарной недостаточности.Абрикос обыкновенный. Свежие абрикосы полезны при сердечнососудистых заболеваниях, сопровождающихся отеками.При атеросклерозе и коронарной недостаточности как источник хорошо усваиваемого калия полезны сушеные абрикосы (урюк, курага).Авран лекарственный. При сердечной недостаточности, сопровождающейся скоплением жидкости в брюшной полости пить настой травы (1 чайная ложка на 1 стакан кипятка) по 1 ст.л. через каждые 2-3 часа.Астрагал шерстистоцветковый. При гипертонии, хронической коронарной недостаточности (стенокардии) и при сердечнососудистой недостаточности пить настой травы (10 г на 200 мл кипятка) по трети стакана 3 раза в день в течение 3-4 недель.Белозер болотный. При сердечнососудистых заболеваниях, которые связаны с неврозами, пить настой травы (1 ч.л. сырья залить 1,5 стаканами кипятка, дать настояться до охлаждения, процедить) по 1 ст.л. 3 раза в день.Бородник отпрысковый. Свежие молодые листья с медом или сахаром принимать при сердечной недостаточности.Боярышник кроваво-красный. При разных заболеваниях сердечной мышцы, сопровождающихся симптомами сердечной недостаточности, пить настой высушенных цветков (1 ст.л. на 200 мл кипятка) по полстакана 2-3 раза в день.Жарновец метельчатый. При тахикардиях и аритмии выпить настой травы (0,5 ч.л. сырья залить стаканом кипятка, дать настояться до охлаждения) в течение дня.Жарновец замедляет и регулирует сердечные сокращения, не влияя на кровяное давление и кровеносные сосуды.Желтушник раскидистый. При острой и хронической сердечной недостаточности с тяжелыми нарушениями кровообращения при гипертонии, стенокардии и кардиосклерозе пить настой травы (1 ч.л. сырья на 150 мл кипятка) по 1 ст.л. 3-4 раза в день.