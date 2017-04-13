Туберкулез: как избежать кашля с кровью

Туберкулёз сегодня не так страшен, как в прошлом, когда от чахотки погибали вне зависимости от материального положения и возраста. Но несмотря на все медицинские достижения, его легко не заметить, трудно потерять и невозможно забыть.Что такое туберкулёз?Туберкулёз — это воздушно-капельная инфекция. Чаще всего она поражает лёгкие, но может напасть и на другие органы: кости, кожу, кишечник. Виноваты в болезни бактерии Mycobacterium tuberculosis. Они провоцируют специфическое воспаление, из-за которого в тканях образуются узелки (гранулёмы) и очаги некроза (то есть омертвевшие ткани). Из-за них органы не могут нормально работать, а организм реагирует общей интоксикацией.Если болезнь вовремя не остановит иммунитет или лекарства, то человек может умереть. Туберкулёз входит в десятку самых распространённых причин смерти во всём мире.Как и где можно заразиться туберкулёзом?Главный источник заражения — больные люди, хотя существует вероятность подцепить туберкулёз и от животных.Чем больше вокруг больных, тем выше шанс встретиться с бактерией. Сталкиваться с больными, особенно в крупном городе, можно несколько раз за день.Большая часть пациентов болеет закрытой формой, когда бактерии поражают организм, но не выделяются в окружающую среду.А вот открытая форма туберкулёза намного опаснее для окружающих (и для самих пациентов), поэтому её нужно лечить в стационаре. Длительный контакт с больными открытой формой туберкулёза — огромный риск.Выше всего вероятность заразиться — в холодных, сырых помещениях, где люди живут в тесноте, плохо питаются и не следят за гигиеной. И это не только тюрьмы, под такое описание попадает и городская квартира.Если вокруг так много больных, я обязательно заражусь?Нет. Но даже инфицирование — это ещё не болезнь. По данным ВОЗ, в мире каждый третий человек — носитель Mycobacterium tuberculosis, но микробы при этом никак себя не проявляют. Шансы заболеть активной формой туберкулёза, если в организме уже живёт бактерия, — 10%.Кто в группе риска?Все, кто проживает в плохих условиях и у кого ослаблен иммунитет. При таких условиях туберкулёз из латентной формы переходит в активную. В группе риска находятся:Родственники больных открытой формой туберкулёза. Причина — частый контакт с бактериями.Дети, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями. У них иммунитет может быть недостаточно сильным, чтобы подавить развитие болезни.ВИЧ-инфицированные люди. У них активная форма болезни развивается в 20–30 раз чаще, чем у людей с неповреждённым иммунитетом.Туберкулёз распространён в развивающихся странах. Там, где не хватает полноценного питания и где вообще о здоровом образе жизни не задумываются.Полноценная еда и спорт помогают противостоять даже туберкулёзу.Как заподозрить туберкулёз?Туберкулёз трудно диагностировать, потому что на ранних стадиях его легко спутать с любым другим заболеванием дыхательной системы. Особенно с бронхитом.Признаки туберкулёза на ранних стадиях:Небольшая лихорадка, когда температура поднимается до 37–37,5 °C.Слабость, быстрая утомляемость: буквально нет сил ни на что.Потеря веса. Больной худеет из-за отсутствия аппетита или без видимых причин. У детей симптом туберкулёза — замедление роста.Сильный пот, особенно по ночам.Боль в груди.Кашель, который не проходит несколько недель. Когда болезнь прогрессирует, в мокроте видна кровь.Симптомы туберкулёза развиваются постепенно, и не все они обязательно есть. Поэтому и нужно детям делать пробу Манту, а взрослым — проходить флюорографию. Это позволяет обнаружить болезнь, даже если она не проявила себя.Как защититься от туберкулёза?Существует два метода защиты от инфекций:Неспецифический — это тот, который помогает при профилактике любой инфекции. Здоровый образ жизни, обычные правила гигиены, хорошие условия проживания. Прописные истины о том, что надо мыть руки, как только вы пришли домой, проветривать комнаты, делать зарядку и держать себя в форме.Специфический — это тот, который направлен на профилактику конкретного заболевания. Например, вакцинация.Поможет ли прививка?Не на 100%. От туберкулёза существует вакцина БЦЖ. Она не защищает от инфицирования, но помогает противостоять сложным случаям. В частности, она не даёт развиваться туберкулёзному менингиту . Но в борьбе с туберкулёзом важен клеточный иммунитет, который не может обеспечить прививка.Вакцина БЦЖ помогает не заболеть самыми тяжёлыми формами и избежать осложнений.Это очень важно, потому что не всегда получается вылечить туберкулёз до развития осложнений. В 2015 году почти полмиллиона людей в мире заболели туберкулёзом, на который не действуют многие известные лекарства. И их число будет только расти вместе с ростом устойчивости бактерий. С такой перспективой вакцинация — один из лучших способов защиты от тяжёлых случаев.А зачем тогда проба Манту?Реакция Манту — это тест, который показывает, есть ли в организме возбудитель туберкулёза, а если есть, сидит он тихо или уничтожает носителя.Смысл пробы в том, чтобы ввести в кожу туберкулин (смесь веществ из бактерий) и посмотреть, как организм будет реагировать на него. В зависимости от размера папулы (бугорка) в месте укола делают вывод об опасности.Даже выраженная реакция на пробу не диагноз, а повод для дальнейшего обследования.Чтобы получить диагноз, нужно пройти рентгенографию или компьютерную томографию (последняя точнее), сдать анализы на выявление бактерий и так далее.Это уже забота врача.Что делать, если нашли туберкулёз?Лечиться, конечно же, потому что туберкулёз давно не приговор.Прочитать памятку и обязательно рассказать о болезни близким.Потому что теперь вы — источник заболевания, можете заразить других людей. И вполне может быть, что у кого-то из вашего близкого окружения есть туберкулёз, но пока человек не обратил внимания на симптомы. Чем больше друзей и родных вспомнит, когда в последний раз проходили обследование, тем больше шанс, что у кого-то обнаружат болезнь на ранних стадиях. А это всегда лучше, чем найти её в запущенной форме.