Присутствие свинца в красках, воде и почве может приводить к повышению уровня преступности

Профессор психиатрии и педиатрии Питтсбургского университета доктор Герберт Нидлман считает, что присутствие свинца в красках, воде и почве угрожает умственным способностям детей, а также может приводить к повышению уровня преступности.Свинец, попадая в развивающийся мозг из окружающей среды, нарушает нервные механизмы, управляющие импульсами, что может вызвать антисоциальное и преступное поведение. Профессор Нидлман проанализировав результаты исследований, выяснил, что повышенный уровень свинца в костях у 190 малолетних преступников был значительно выше, чем у законопослушных подростков из той же местности.От 18 до 38% юношеской преступности в Питтсбурге, по расчетам профессора обусловлено свинцовым отравлением. Нидлман считает, что присутствие свинца в организме в количествах даже ниже того уровня, когда явно требуется медицинская помощь, оказывает негативное влияние на лобные доли головного мозга, управляющие поведением. Практически полный отказ от этилированного бензина в США в последние 30 лет привел к резкому снижению уровня свинца в организме американцев, отметил профессор.Свинец провоцирует агрессивность и преступные наклонности, поэтому его удаление из окружающей среды должно стать обязательным направлением борьбы с потенциальной детской преступностью.