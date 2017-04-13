Сердечная недостаточность с нормальной фракцией выброса нередко обусловлена внесердечными причинами
http://www.neboley.com.ua - Добавил fallingpianos в категорию Кардиология
У больных с СН, но без гипертонии, камеры ЛЖ имели нормальный либо чуть меньший, чем в группе контроля, объем, но выраженную гипертрофию стенок. У этих пациентов для достижения нормального конечно-диастолического объема требовались большие значения конечно-диастолического давления, чем в группе контроля: 21 против 15 мм рт. ст. (р
Gnezdo
LentaInform
Listis
СМИ2
Добавить комментарий