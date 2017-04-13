Сердечная недостаточность с нормальной фракцией выброса нередко обусловлена внесердечными причинами

Традиционно единственным механизмом развития сердечной недостаточности (СН) с нормальной фракцией выброса (ФВ) считалась диастолическая дисфункция, напоминают д-р Mathew Mauer и его коллеги. Авторы решили подробнее изучить этот вопрос, обследовав 35 больных с СН, нормальной ФВ (НФВСН) и гипертонией, 11 пациентов с СН и нормальным артериальным давлением (АД), и 11 относительно здоровых лиц (группа контроля). Всем участникам выполнялась трехмерная ЭхоКГ, с определением конечно-систолического и конечно-диастолического объемов левого желудочка (ЛЖ).У больных с СН, но без гипертонии, камеры ЛЖ имели нормальный либо чуть меньший, чем в группе контроля, объем, но выраженную гипертрофию стенок. У этих пациентов для достижения нормального конечно-диастолического объема требовались большие значения конечно-диастолического давления, чем в группе контроля: 21 против 15 мм рт. ст. (р