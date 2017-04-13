Фитнес для сердца и нейродегенеративные расстройства

Спрос на сердца для трансплантации значительно превышает предложение, и многие пациенты могут не дожить до момента, когда найдется подходящий им донор. В Университете Ньюкастла (Newcastle University) предложили использовать для полноценного восстановления работы сердца устройства, которые сейчас используются только в период ожидания трансплантации. Имплантируемые механические насосы, работающие на батарейках, помогают поддерживать жизнь у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью, перекачивая кровь из желудочков в аорту. В исследовании применялись наиболее распространенные насосы – левожелудочковые. Ведущий исследователь Дьердье Яковлевич (Djordje Jakovljevic) пояснил, что, хотя обычно такие устройства считаются лишь временным решением, применяемым тогда, когда пациент ждет трансплантации, на самом деле их потенциал выше, и известны случаи, когда они помогали полностью восстановить функции сердца. В ходе новой научной работы ученые обнаружили, что эти функции могут восстановиться до значения, аналогичного функции сердца человека, никогда не страдавшего сердечно-сосудистыми заболеваниями.Всего в исследовании участвовало 58 мужчин с сердечной недостаточностью, каждому из которых был установлен левожелудочковый аппарат для вспомогательного кровообращения. Специалисты следили за состоянием сердец участников, 16 из которым удалили механические насосы спустя некоторое время, так как функции сердца у пациентов восстановились. Еще у 18 человек аппараты продолжали работать, и оставшиеся 24 ждали пересадки сердца. В среднем устройство устанавливалось на срок в 396 дней, но среди всей группы время варьировало от 22 до 638 дней. В качестве контрольной группы выступали 97 здоровых мужчин, никогда не имевших проблем с сердцем. Здоровье всех участников проверяли с помощью беговой дорожки. Во время ходьбы по ней люди надевали специальные маски, которые фиксировали, как их носитель потребляет кислород и как его сердце перекачивает кровь.Авторы статьи по итогам экспериментов выявили, что 38% из тех пациентов, которые восстановились достаточно, чтобы аппарат можно было удалить, показывали на беговой дорожке результаты, сравнимые с здоровыми людьми того же возраста. Ученые сделали вывод, что механические насосы для вспомогательного кровообращения могут рассматриваться в качестве самостоятельного устройства для лечения, а не только как вспомогательные инструменты для ожидающих трансплантации. В дальнейшем специалисты планируют найти биомаркеры, которые покажут, что пациент с установленным устройством достаточно восстановился, чтобы аппарат можно было удалять.Сердечно-сосудистые заболевания могут иметь самые разнообразные последствия, поэтому восстановление функционала сердца так важно. Так, люди, находящиеся в группе риска по таким заболеваниям, чаще страдают и от нейродегенеративных расстройств, таких, как болезнь Альцгеймера и деменция. Прямой причинной-следственной связи между болезнями сердца и болезнями разума пока не нашли, однако и к тем, и к другим заболеваниям приводит сочетание одних и тех же факторов риска: высокого холестерина, повышенного кровяного давления, курения, ожирения, диабета. Сотрудники Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University) провели исследование, в котором участвовало 346 человек. Данные по ним анализировали, начиная с конца 1980-х годов, когда всем им было по 52 года. Деменции не было ни у одного, однако факторы риска, указанные выше, присутствовали у 80% участников. 38% попадали в группу риска по одному показателю, 42% - не менее чем по двум. Через 24 года, когда всем участникам было по 76 лет, их мозги просканировали, чтобы определить, нет ли у них признаков болезни Альцгеймера. Оказалось, что среди тех людей, кто не попадал в группу риска, признаки когнитивного расстройства наблюдались в 31% случаев, а у тех, кто попадал – в 61%.