Риск каких заболеваний снижают жирные молочные продукты

Жирные молочные продукты могут быть полезны для организма, сообщили американские исследователи.Ученые из университета Квинсленда изучили рацион питания более 1000 человек за шестнадцатилетний период. Оказалось, что люди, которые предпочитали жирные молочные продукты, подвергались меньшему риску возникновения заболеваний сердца и инсульта, а также смерти от них.По мнению исследователей, результаты работы очень интересные, так как принято считать, что жирные молочные продукты вредны из-за содержания в них жира. Однако содержащиеся в этих продуктах компоненты могут быть полезны и предотвратить возникновение тяжелых заболеваний, считают ученые. Они планируют провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, какое количество насыщенных жиров и питательных веществ необходимо, чтобы молочные продукты были полезны для организма.