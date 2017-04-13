Риск каких заболеваний снижают жирные молочные продукты
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Ученые из университета Квинсленда изучили рацион питания более 1000 человек за шестнадцатилетний период. Оказалось, что люди, которые предпочитали жирные молочные продукты, подвергались меньшему риску возникновения заболеваний сердца и инсульта, а также смерти от них.
По мнению исследователей, результаты работы очень интересные, так как принято считать, что жирные молочные продукты вредны из-за содержания в них жира. Однако содержащиеся в этих продуктах компоненты могут быть полезны и предотвратить возникновение тяжелых заболеваний, считают ученые. Они планируют провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, какое количество насыщенных жиров и питательных веществ необходимо, чтобы молочные продукты были полезны для организма.
Gnezdo
СМИ2
LentaInform
Listis
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