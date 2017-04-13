Высокое давление: 7 опасных последствий

Высокое давление, или гипертония, — это сердечнососудистое расстройство, которое связано с осложненным кровотоком в организме и сужением артерий.Столкнувшись с этой проблемой, сердце удваивает свои усилия, чтобы качать кровь через узкие артерии, при этом давление возрастает.Гипертонию не зря называют «тихой убийцей»: во время первоначальной стадии она протекает бессимптомно, поэтому большинство людей игнорирует ее и впоследствии сталкивается с тяжелыми осложнениями.На страницах издания «Шаг к здоровью» врачи рассказали о 7 осложнениях, которых можно избежать, если вовремя подобрать лекарства против высокого давления.1. Сердечный приступСердечный приступ — одна из тяжелых патологий, связанных с неконтролируемо высоким артериальным давлением.Сердечный приступ вызывает отвердевание и сужение артерий, что затрудняет свободное течение крови в организме. Он может привести к смертельному исходу.2. ИнсультИнсульт может быть вызван тем, что кровь не может свободно поступать в мозг.Так как давление непосредственно влияет на приток крови к мозгу, у пациентов с артериальной гипертензией может развиться инсульт.3. Сердечная недостаточностьСердечная недостаточность связана с повышенной нагрузкой на сердце, которому приходится качать кровь через твердые узкие артерии.Это одна из главных причин смертности при высоком кровяном давлении, так как оно напрямую влияет на состояние сердечной мышцы.К основным симптомам сердечного приступа относятся: затруднения дыхания, воспаление конечностей, вздутие живота, нарушения сна, недержание мочи, усталость или слабость.4. ДиабетВ отличие от других нарушений, вызванных высоким артериальным давлением, диабет может быть и следствием, и причиной высокого давления.Резкие колебания уровня сахара в крови нарушают кровоток и вредят здоровью артерий, препятствуя нормальному поступлению крови к сердцу.Высокое давление также может мешать крови использовать сахар как источник энергии.Очень часто диабет у пациентов с гипертонией может принимать тяжелую форму, так как высокое давление нарушает обмен веществ, функцию почек и поджелудочной железы.5. АтеросклерозАтеросклероз — это прямое следствие высокого артериального давления.Это заболевание сопровождается отвердеванием артерий и коронарной артериальной болезнью.6. Заболевания почекПочки фильтруют отходы крови, регулируют уровень электролитов в организме и выводят излишки жидкости через мочу.Высокое давление препятствует нормальной работе почек, затрудняет кровоток и создает неблагоприятные условия для работы мочеполовой системы.Почки не получают достаточное количество кислорода и теряют огромное количество питательных веществ.Кроме того, артерии вокруг них могут сильно сужаться, из-за чего почкам сложнее избавляться от отходов, что может привести к почечной недостаточности и необратимым повреждениям органов мочеполовой системы.7. Болезни глазБольшинство людей не подозревает, насколько высокое кровяное давление опасно для здоровья глаз.Нарушение кровотока в любой части тела может привести к повреждению сосудов сетчатки глаза.У пациентов, которым диагностировали высокое артериальное давление, могут развиваться прогрессирующие глазные заболевания, которые могут сопровождаться воспалением, замутненным зрением или потерей четкости и остроты зрения.Существует множество методов, которые помогают избавиться от неприятных симптомов, например, гипертоническая ретинопатия.Регулярное медицинское обследование очень важно для своевременного предупреждения заболеваний, вызванных высоким кровяным давлением.Прислушивайтесь к своему организму, чтобы защитить его от опасных заболеваний.