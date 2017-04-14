Ученые обнаружили генетический выключатель болезней сердца

Ученые, кажется, на один шаг смогли приблизиться к пониманию физиологических аспектов развития болезней сердца. Согласно статье, опубликованной группой исследователей из Великобритании в журнале Nature Genetics, недавно был обнаружен так называемые “генетический переключатель” болезней сердца.Это особый ген, который играет пока не вполне понятную роль в развитии организма, но в определенный момент (еще в утробе матери) он должен “отключиться”, то есть полностью прекратить свое воздействие. Однако далеко не во всех случаях происходит именно то, что было изначально запрограммировано природой.В некоторых случаях он продолжает действовать, что в последующем существенно увеличивает риск развития заболеваний сердечнососудистой системы. Как отмечают ученые, в ходе исследования ими были выявлены два новых гена - Six1 по имеющимся данным играет весьма важную роль в развитии сердечных функций эмбриона в утробе матери – иные предназначения, если они и имеются, установлены не были. Еще один новый ген EZH2, судя по всему, имеет все одну функцию – и заключается она в том, чтобы нейтрализовать ген Six1 после того как последний выполнит свою работу. Произойти это должно еще до рождения ребенка, при завершении начального формирования сердечнососудистой системы ребенка.Исследование, в рамках которого были выявлены такие результаты, было проведено на мышах. Ученые сформировали контрольную группу из мышей, каждая из которых родилась с полностью здоровым сердцем. У некоторых из них на генетическом уровне вовремя произошла нейтрализация гена Six1, в то время как у других – нет. В последнем случае у подавляющего большинства мышей очень скоро начинали появляться первые признаки кардиомиопатии. Согласно данным исследование, продолжающий работать ген Six1 параллельно усиливают работу ряда других генов в клетках сердечной мышцы, что приводит к различным ненормальным последствиям – в частности ее расширению и утолщению.Впоследствии такие изменения чреваты развитием самых серьезных проблем с сердечнососудистой системы. Ученые пока не взялись определить, насколько конкретно увеличивается риск развития определенных заболеваний, однако отметили, что потенциально существует возможность “отключения” гена искусственным путем, что могло бы решить проблему, однако пока имеющиеся у медицины технологии не позволяют сделать это, и такая возможность остается чисто гипотетической.