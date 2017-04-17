Британские ученые показали, что оксиданты играют положительную роль регуляторов артериального давления

Исследователи из Королевского колледжа Лондона (King's CollegeLondon) опубликовали в Nature Medicine результаты исследования роли оксидантов в организме мышей с нарушенной регуляцией артериального давления. Был показан механизм, в котором оксиданты, а именно, перекись водорода, играла ключевую роль в запуске цепи реакций, обеспечивающих нормальный уровень давления.Эксперименты проводились под руководством Филипа Итона (Philip Eaton) на мышах, мутантных по ферменту протеинкиназе G. У таких грызунов наблюдался повышенный уровень артериального давления, что было связано с неспособностью мутантного фермента взаимодействовать с перекисью водорода.В норме перекись водорода способствует образованию дисульфидного мостика (связи друг с другом двух атомов серы) между двумя субъединицами фермента, что, в свою очередь, активирует цепь реакций, приводящих к расширению сосудов.Мутация, которую несли мыши, заключалась в замене атома серы на атом кислорода в молекуле протеинкиназы G, что исключало возможность образования бисульфидной связи и, следовательно, обеспечение регуляции артериального давления.По словам Итона, эта "работа меняет взгляд научного сообщества на оксиданты. Появляется все больше свидетельств того, что они образуются в здоровых клетках и играют важную роль в регуляции различных физиологических процессов".Научный консультант Британского кардиологического фонда (British Heart Foundation), при финансовой поддержке которого проводилось исследование, Хелен Вильсон (Helen Wilson) отмечает: "все не так просто, чтобы считать, что 'оксиданты — это плохо', а 'антиоксиданты — хорошо".По ее мнению, исследование, проведенное группой Итона на мышах, выявило потенциальную мишень для создания новых препаратов для снижения артериального давления.