Найден новый способ борьбы с тахикардией
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Медики рассказали, что замедлить не в меру ускорившийся ритм сердца можно с помощью охлаждения.
По словам специалистов, при резком снижении температуры тела сердечно-сосудистая система начинает адаптироваться к изменяющимся внешним условиям, и этом может иметь позитивный эффект.
Для замедления учащенного сердцебиения ученые посоветовали сделать следующее. Предварительно налив в емкость холодную воду с кусочками льда, нужно опустить в нее лицо на несколько секунд, при этом необходимо задержать дыхание.
Если этот способ кажется радикальным, можно помассировать кожу лица шариками льда, уделяя особое внимание вискам.
Gnezdo
LentaInform
Listis
СМИ2
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