Листья табака - универсальное средство от болезней кожи
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Исследователи рассказали о методе лечения, разработанном в ходе экспериментов. Сначала у пациента с поврежденными тканями необходимо взять пробу крови. Затем ее нужно смешать с коллагеном, полученным из листьев табака. После этого смесь вводится тому же человеку. Вскоре после этого поврежденные ткани восстанавливаются благодаря коллагену.
По словам специалистов, таким способом можно лечить ожоги и экзему. Риск заражения при использовании данного метода лечения минимален. А другое исследование, проведенное в Лундском университете, показало: бактерии, связанные с акне, способны предотвратить болезни кожи. Дело в том, что Propionibacterium acnes вырабатывают белок RoxP, обеспечивающий защиту от бактерий, вызывающих некоторые кожные заболевания.
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