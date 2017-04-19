Обезжиренные молочные продукты спасут от проблем с психикой

Ученые из Университета Тохоку и их коллеги проанализировали данные 1159 японцев в возрасте от 19 до 83 лет. Большинство участников составляли женщины. Добровольцы ответили на вопросы об употреблении молока и йогурта с низким и высоким содержанием жира. Также специалисты оценили уровень депрессии у участников.Исследование показало, что 31,2% мужчин и 31,7% женщин имели симптомы депрессии. У добровольцев, употреблявших обезжиренное молоко и обезжиренный йогурт от одного до четырех раз в неделю, риск развития депрессии оказался существенно ниже, чем у тех, кто не употреблял обезжиренные молочные продукты.Напомним: ранее исследователи из Национального общества остеопороза в Великобритании заметили тревожную тенденцию. Специалисты обнаружили, что 70% людей в возрасте от 18 до 35 лет соблюдали диеты. При этом 20% вообще не употребляли молочные продукты или ограничили их потребление.