Эксперты рассказали об эпидемии психических проблем у детей

Современные дети все чаще страдают от проблем с психикой – об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного среди учителей и воспитателей в Великобритании. Исследователи опросили 2000 педагогов, и выяснилось, что практически все они (98%) сталкивались с детьми, имевшими те или иные проблемы с психикой. Как рассказали организаторы опроса, около 90% учителей наблюдали детей разного возраста, которые страдали от повышенного уровня тревожности и панических атак, 79% -детей с депрессией, а 64% - детей, причинявших себе вред.Половина работников педагогического состава сталкивались с детьми, имевшими нарушения пищевого поведения. Примерно столько же участников опроса сообщили о тех детях в их практике, которые страдали от обсессивно-компульсивных расстройств.Примечательно, что большая часть учителей (свыше 70%) высказались о том, что психика современных детей подвержена слишком серьезному влиянию социальных сетей – это феномен, который ранее не наблюдался. Помимо этого серьезными факторами психических расстройств у детей были названы травля в школе, неблагополучный климат в семье, большая учебная нагрузка.«Чаще всего психические расстройства замечались у подростков. 58% опрошенных наблюдали такие проблемы у учащихся в возрасте 15-16 лет, 55% - у школьников 13-14 лет. 35% знали детей от 7 до 11 лет, у которых имелись проблемы с психикой, а 18% видели таких детей в возрасте 4-7 лет», - рассказали специалисты.