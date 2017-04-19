Эксперты рассказали об эпидемии психических проблем у детей
http://www.medikforum.ru - Добавил ithink в категорию Психиатрия
Половина работников педагогического состава сталкивались с детьми, имевшими нарушения пищевого поведения. Примерно столько же участников опроса сообщили о тех детях в их практике, которые страдали от обсессивно-компульсивных расстройств.
Примечательно, что большая часть учителей (свыше 70%) высказались о том, что психика современных детей подвержена слишком серьезному влиянию социальных сетей – это феномен, который ранее не наблюдался. Помимо этого серьезными факторами психических расстройств у детей были названы травля в школе, неблагополучный климат в семье, большая учебная нагрузка.
«Чаще всего психические расстройства замечались у подростков. 58% опрошенных наблюдали такие проблемы у учащихся в возрасте 15-16 лет, 55% - у школьников 13-14 лет. 35% знали детей от 7 до 11 лет, у которых имелись проблемы с психикой, а 18% видели таких детей в возрасте 4-7 лет», - рассказали специалисты.
LentaInform
СМИ2
Listis
Gnezdo
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