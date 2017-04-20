Стероиды повреждают память

Применение стероидных противовоспалительных средств, назначаемых, например, при лечении рассеянного склероза, вызывает нарушения со стороны центров долговременной памяти. Правда, способности человека к запоминанию и воспроизведению информации восстанавливаются уже через несколько дней после отменяя этих препаратов.Как показали исследования, проведенные в Университете Гейдельберга (Германия), первые проблемы с памятью начинаются уже через месяц после начала стероидной терапии. Они выражаются в первую очередь в снижении способности человека запоминать новую информацию, а также вспоминать то, что было запомнено несколько дней назад. Однако после окончания терапии восстановление способности к запоминанию занимает не более 10 дней.Стероидные противовоспалительные препараты являются основным компонентом терапии ряда заболеваний, сопровождающихся развитием воспалительных или дегенеративных изменений тканей организма. Несмотря на то, что они далеко не безопасны для пациента (длительное применение стероидов вызывает нарушение гормонального баланса в организме), альтернативы сейчас просто не существует.