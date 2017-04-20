Девяносто процентов всех сердечных приступов полностью предотвратимы. Такой вывод сделали ученые на основании анализа историй жизни 30,000 мужчин и женщин, половина из которых пережили сердечные приступы, а другая половина были здоровыми людьми. Доля мужчин и женщин, а так же их расовый состав были аналогичны. Данные исследования позволили выявить девять факторов риска, которые были причастны к большинству сердечных приступов. Удивительно!!! На все указанные факторы риска можно повлиять.Эти факторы риска и ранее были хорошо известны: курение, высокий уровень холестерина в крови, недостаточное потребление фруктов и овощей, жизнь в условиях стресса. Стресс относительно «слабый» фактор риска, но он удваивает риск сердечной атаки. Другие агрессоры: высокое артериальное давление, диабет, ожирение по абдоминальному типу , уровень потребления алкоголя – могут легко контролироваться нами или медицинскими работниками.Для большинства людей, чтобы прожить значительно дольше, достаточно погулять десять минут, во время, послушать легкую музыку по вечерам и отдавать предпочтение орехам над чипсами во время просмотра телевизора.Практически нужно сделать шесть шагов:Примечание: Данные советы не отменяют лечение, которое назначил Вам Ваш лечащий врач и не заменяют обычных методов медицинской помощи общения с медицинскими работниками.1. Начните день правильно. Выберите завтрак с наибольшим содержанием клетчатки (пищевых волокон). Исследования показывают, что каждый грамм пищевых волокон снижает содержание липидов низкой плотности (самый опасный вид холестерина) на два пункта. Если Вы едите холодные злаки на завтрак в сочетании с 10 граммами отрубей, то снижаете уровень липидов низкой плотности уже на 20 пунктов. Не забывайте, что свежие фрукты содержат еще более полезные волокна.2. Перейдите на цельные (не рафинированные) злаки. Цельные злаки содержат защищающий сердце витамин E, волокна и другие антиоксидантные химические вещества. Полный переход на не рафинированные злаки уменьшает вероятность сердечного приступа примерно на 30%3. Цель — девятка. Фрукты и овощи нужно не пять а целых девять порций в день. Добавляйте их в каждую порцию пищи или закуску.4. Ешьте «хорошие жиры». Лучше не ограничивать себя в пище потребляя обезжиренные блюда, а употреблять в пищу «хорошие жиры». Источник хороших жиров: орехи, оливковое масло, авокадо. Эти жиры слегка снижают уровень липопротеидов низкой плотности (плохой холестерин), триглицеридов и повышают количество липопротеидов высокой плотности (хороший холестерин). Жарьте яичницу на оливковом масле, поливайте им мясо. (Предостережение: жарка при очень высокой температуре способствует образованию вредных для сердца пероксидов)5. Чистите зубы. Люди с заболеваниями перидонта, хронической бактериальной инфекцией десен, в два раза чаще погибают от сердечных атак, чем их сверстники со здоровыми зубами и деснами. Токсины из бактерий живущих во рту – частая причина болезней сердца. Чистите зубы дважды в день, а на ночь обязательно используйте зубную нить. Применяйте бактерицидные полоскания для предотвращения образования зубного налета и камня.6. Тишина. Вы не можете изменить мир, но Вы можете изменить свою реакцию на него. Свейте себе гнездышко в укромном месте дома, где Вы может собраться с мыслями, послушать расслабляющую музыку и расслабиться. Релаксация снижает вероятность заболевания сердца вдвое.7. Двигайтесь. Гарвардские исследования 40,000 женщин старше 45 лет показали, что прогулки, даже если они неспешные и только в течение 1 часа в неделю (!) уменьшают на половину вероятность подвергнуться сердечному приступу или быть госпитализированным. Прогуливайтесь к почтовому ящику, поднимайтесь вверх по лестнице, выбирайте наиболее дальнее место для парковки. Каждая такая мелочь Вам на пользу. Исследователи из госпиталя Джона Гопкинса показали, что лица выбирающие отдаленные места для парковки, любящие работу во дворе и гуляющие с собакой так же улучшают свое здоровье, как и посетители занятий аэробики. Более хорошие новости: Установлено, что если вы поднимаетесь на два лестничных пролета ежедневно, то можете за год избавиться от шести фунтов за год (фунт=453,5970244 грамма) Пользуйтесь даже малейшей возможностью подвигаться. Таковы нехитрые рецепты здорового образа жизни.